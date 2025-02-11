Гендиректор Бетиса заявил, что хочет сохранить в команде звёздного новичка

Гендиректор испанского "Бетиса" заявил, что хочет сохранить в команде звёздного новичка.

Рамон Алкарон сказал, что Антони возможно оставить в "Галатасарае" на следующий сезон.

"Почему бы не оставить Антони здесь в следующем сезоне? Это возможно.

В течение недели мы отправляли "Манчестер Юнайтед" все данные об игроке, чтобы они могли видеть, что мы заботимся об их активе.

У нас очень хорошая химия", - сказал гендиректор испанского клуба.