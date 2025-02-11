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Гендиректор Бетиса заявил, что хочет сохранить в команде звёздного новичка

Испания

Но получится ли?

Гендиректор Бетиса заявил, что хочет сохранить в команде звёздного новичка

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Гендиректор испанского "Бетиса" заявил, что хочет сохранить в команде звёздного новичка.

Рамон Алкарон сказал, что Антони возможно оставить в "Галатасарае" на следующий сезон.

"Почему бы не оставить Антони здесь в следующем сезоне? Это возможно.

В течение недели мы отправляли "Манчестер Юнайтед" все данные об игроке, чтобы они могли видеть, что мы заботимся об их активе.

У нас очень хорошая химия", - сказал гендиректор испанского клуба.

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Антони вторую часть сезона 2024/25 проводит в аренде в "Бетисе". За испанский клуб он уже отметился голом и даже стал игроком матча.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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