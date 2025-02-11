Фабрицио Романо рассказал, что изменится в новом контракте защитника "Реала".

По словам авторитетного инсайдера, в новом контракте Рауля Асенсио не будет отступных.

"Как сообщалось ранее на этой неделе, "Реал" хочет в ближайшее время подписать новый контракт с Раулем, и в нем больше не будет отступных в размере 50 млн евро", - сообщил Романо.

Напомним, что Асенсио и "Реал" в ближайшее время подпишут новый контракт. Текущий контракт футболиста действителен до июня 2026 года.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". В основной команде играет с нынешнего сезона.