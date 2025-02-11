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Фабрицио Романо рассказал, что изменится в новом контракте защитника Реала

Испания

Стороны близки к подписанию соглашения

Фабрицио Романо рассказал, что изменится в новом контракте защитника Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Фабрицио Романо рассказал, что изменится в новом контракте защитника "Реала".

По словам авторитетного инсайдера, в новом контракте Рауля Асенсио не будет отступных.

"Как сообщалось ранее на этой неделе, "Реал" хочет в ближайшее время подписать новый контракт с Раулем, и в нем больше не будет отступных в размере 50 млн евро", - сообщил Романо.

Напомним, что Асенсио и "Реал" в ближайшее время подпишут новый контракт. Текущий контракт футболиста действителен до июня 2026 года.

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Рауль Асенсио – воспитанник "Реала". В основной команде играет с нынешнего сезона.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Владислав Прийменко
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