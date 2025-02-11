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Ла Лига подала жалобу на заявление Реала о судействе
Наносят ответный удар
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Ла Лига подала жалобу на заявление "Реала" о судействе.
По словам Relevo, Ла Лига пожаловалась на "Реал Мадрид" в Дисциплинарный комитет RFEF. Сообщается, что жалоба получила поддержку остальных клубов турнира, которые выразили это на встрече на прошлой неделе между Федерацией, Лигой, клубами и судейским корпусом.
Источник сообщает, что Письмо было адресовано Рафаэлю Лузану и также прикрепляется к Высшему спортивному совету, "чтобы тот был в курсе ситуации и, при необходимости, принимал меры, которые он сочтет целесообразными".
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Напомним, что "Реал" подал жалобу на судейство после матча с "Эспаньолом" и угрожал обратиться в суд, если Ла Лига не предоставит аудиозаписи разговора судей VAR с арбитром матча.
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