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Sport Es: Нападающий Реала стал проблемой для клуба
Есть предложения с Аравии
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Реала" стал проблемой для клуба.
По словам Sport Es, после матча с "Леганесом" в прошлую среду Винисиус Жуниор покинул раздевалку, не перемолвившись ни словом ни с кем из партнеров. В конце матча капитан команды Лука Модрич попросил нападающего отработать в защите, на что бразилец возмутился.
Источник пишет, что Модрич оскорбил Винисиуса своей дерзостью и наглостью, демонстративно сдерживаясь
Также во встрече с "Эспаньолом" бразилец возмутился, что Себальос всегда атакует справа, где был Родриго.
Сайт пишет, что проблемы Винисиуса в Ла Лиге заставляют соперников провоцировать футболиста. В матче против "Валенсии", когда бразильца удалили, он бросился на судью и Рюдигеру пришлось его сдерживать
Его партнеры по команде и Анчелотти поговорили с ним и попытались заставить его изменить свое отношение, но бразилец упорствует, и раздевалка считает это невозможным.
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Сейчас Винисиус с агентом ведут переговоры по новому контракту. Бразилец хочет стать высокооплачиваемым игроком, но Перес не хочет нарушать ветку зарплат. В клубе есть сторонники продажи Винисиуса в Саудовскую Аравию, ведь это пополнит казну, которая "страдает" от реконструкции "Сантьяго Бернабео".
В этом сезоне Винисиус сыграл в 30-ти матчах "Реала", в которых отметился 16-ю голами и 10-ю ассистами.
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