Барселона в шаге от продления контракта со звездным ветераном

"Барселона" продолжит сотрудничество с нападающим Робертом Левандовским.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб и 36-летний поляк договорились о продления контракта еще на один год.

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Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го года, но в нем содержался пункт об автоматическом продлении контракта, если Роберт проведет 50% матчей за "сине-гранатовых" в нынешнем сезоне.

Напомним, Левандовский перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" летом 2022 года.



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