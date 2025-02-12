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Барселона в шаге от продления контракта со звездным ветераном

Испания

Летом не уйдет

Барселона в шаге от продления контракта со звездным ветераном

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" продолжит сотрудничество с нападающим Робертом Левандовским.

Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб и 36-летний поляк договорились о продления контракта еще на один год.

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Действующее соглашение между сторонами рассчитано до лета 2025-го года, но в нем содержался пункт об автоматическом продлении контракта, если Роберт проведет 50% матчей за "сине-гранатовых" в нынешнем сезоне.

Напомним, Левандовский перешел в "Барселону" из мюнхенской "Баварии" летом 2022 года.

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Роберт Левандовский Барселона контракт
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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Александр Бураков
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