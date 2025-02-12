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Известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании. С кем сыграет команда Лунина?

Испания
Обновлено

Реал и Барселона могут встретиться в финале

Известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании. С кем сыграет команда Лунина?

Новина українською

В среду 12-го февраля состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.

Мадридский "Реал" сыграет с "Реал Сосьедадом", а "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико".

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Напомним, что в полуфинале Кубка Испании команды сыграют дома и на выезде. Первые матчи состоятся в период с 25-го по 27-е февраля, а ответные матчи запланированы на 1-3 апреля этого года.

Также отметим, что ранее появилась информация о том, сыграет ли Андрей Лунин в полуфинале Кубка Испании.

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Атлетико (Мадрид) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Барселона Кубок Испании Реал (Мадрид)
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1 голосов
Источник:
RFEF
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
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Перевзутий
12.02.2025 в 15:00
Лучше б нам реал достался(((
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Комментарии 5
Перевзутий
12.02.2025 в 15:00
Лучше б нам реал достался(((
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 15:05
Ще встигнете отвєтку отримати
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0
0
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 14:57
Тут Алєнь на сусідній гілці верещить, що він сам бачив як путі РС дістався!!!. Мабуть в очі йому санітари в палаті насцяли
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0
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Море23 (Одесса)
12.02.2025 в 14:56
Самая честная жеребьевка)))
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1
ANESTEZIO (Вінниця )
12.02.2025 в 14:59
А ти що хотів, путу - РС? Таке саме чесне жеребкування?. Може вже досить халяви для пути?
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