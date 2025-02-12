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Известны результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Испании. С кем сыграет команда Лунина?
Реал и Барселона могут встретиться в финале
В среду 12-го февраля состоялась жеребьевка полуфинальных матчей Кубка Испании.
Мадридский "Реал" сыграет с "Реал Сосьедадом", а "Барселона" встретится с мадридским "Атлетико".
???? ???????????????????????????? | ¡¡TENEMOS SEMIFINALES!!— RFEF (@rfef) February 12, 2025
Estos son los cruces, a doble partido, que decidirán qué equipos lucharán por el título en la gran final de la #CopaDelReyMAPFRE.
????️ Ida: 25, 26 0 27 de febrero.
????️ Vuelta: 1, 2 o 3 de abril.
ℹ️ https://t.co/a1IkTt4i0S#LaCopaMola???? pic.twitter.com/PB832yHF7r
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Напомним, что в полуфинале Кубка Испании команды сыграют дома и на выезде. Первые матчи состоятся в период с 25-го по 27-е февраля, а ответные матчи запланированы на 1-3 апреля этого года.
Также отметим, что ранее появилась информация о том, сыграет ли Андрей Лунин в полуфинале Кубка Испании.
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