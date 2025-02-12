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Барселона внимательно следит за полузащитником Ювентуса
Контракт игрока действует до 2026 года
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает издание Fichajes, "Барселона" следит за ситуацией с Уэстоном Маккенни.
Его контракт с "Ювентусом" действует до 2026 года, однако будущее игрока в туринском клубе остается неопределенным, что может привести к трансферу в ближайшие месяцы.
В "Барселоне" видят в нем потенциальное усиление, особенно учитывая потребность команды в динамичных и энергичных полузащитниках. Однако каталонский клуб не единственный, кто проявляет интерес к Маккенни. За американцем также следят другие европейские клубы, что может привести к серьезной конкуренции за его подписание.
"Ювентус" не исключает, что он останется в команде, но также может согласиться на продажу, чтобы улучшить финансовое состояние клуба. Все будет зависеть от предложений и самого футболиста, который может решить попробовать свои силы в другом чемпионате.
Добавим, что в этом сезоне Маккенни забил 5 голов и отдал 3 ассиста в 28 матчах за "Ювентус" во всех турнирах.
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