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Директор Барселоны рассказал о планах команды на летнее трансферное окно

Испания

У нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше (с)

Директор Барселоны рассказал о планах команды на летнее трансферное окно

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, что клуб не планирует масштабных трансферов летом.

"В нынешней ситуации нам не нужно подписывать 4-5 игроков. На данный момент мы довольны, потому что у нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше. Молодые футболисты вживаются в свои роли", - сказал Деку.

Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 17 февраля. Команда сыграет против "Райо Вальекано".

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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