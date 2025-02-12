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Директор Барселоны рассказал о планах команды на летнее трансферное окно
У нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, что клуб не планирует масштабных трансферов летом.
"В нынешней ситуации нам не нужно подписывать 4-5 игроков. На данный момент мы довольны, потому что у нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше. Молодые футболисты вживаются в свои роли", - сказал Деку.
Добавим, что ближайший матч "Барселоны" состоится 17 февраля. Команда сыграет против "Райо Вальекано".
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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