Директор Барселоны рассказал о планах команды на летнее трансферное окно

Спортивный директор "Барселоны" Деку рассказал о том, что клуб не планирует масштабных трансферов летом.

"В нынешней ситуации нам не нужно подписывать 4-5 игроков. На данный момент мы довольны, потому что у нас меньше забот с подписанием игроков, чем раньше. Молодые футболисты вживаются в свои роли", - сказал Деку.