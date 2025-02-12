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Тренер Милана: У нас есть 15 полевых игроков

Испания

Консейсау выступил на пресс-конференции

Тренер Милана: У нас есть 15 полевых игроков

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о матче Лиги чемпионов, в котором команда встретится с "Фейеноордом".

"У нас не так много вариантов: у нас есть 15 полевых игроков, поскольку остальные отсутствуют из-за травм. Мы хотим добиться успеха и найти баланс: это не значит, что если у вас много атакующих игроков, вы забиваете больше голов, а если у вас много защитников, то вы не пропускаете ни одного. В каждой игре есть свои нюансы, и нам нужен баланс", - сказал специалист.

Матч "Фейеноорд" - "Милан" запланирован на 12 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.

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Фейеноорд (Роттердам) Сержиу Консейсау Милан
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Источник:
Мilan
Опубликовал: Екатерина Власова
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