Тренер Милана: У нас есть 15 полевых игроков

Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о матче Лиги чемпионов, в котором команда встретится с "Фейеноордом".

"У нас не так много вариантов: у нас есть 15 полевых игроков, поскольку остальные отсутствуют из-за травм. Мы хотим добиться успеха и найти баланс: это не значит, что если у вас много атакующих игроков, вы забиваете больше голов, а если у вас много защитников, то вы не пропускаете ни одного. В каждой игре есть свои нюансы, и нам нужен баланс", - сказал специалист.