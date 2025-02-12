Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренер Милана: У нас есть 15 полевых игроков
Консейсау выступил на пресс-конференции
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Милана" Сержиу Консейсау высказался о матче Лиги чемпионов, в котором команда встретится с "Фейеноордом".
"У нас не так много вариантов: у нас есть 15 полевых игроков, поскольку остальные отсутствуют из-за травм. Мы хотим добиться успеха и найти баланс: это не значит, что если у вас много атакующих игроков, вы забиваете больше голов, а если у вас много защитников, то вы не пропускаете ни одного. В каждой игре есть свои нюансы, и нам нужен баланс", - сказал специалист.
Матч "Фейеноорд" - "Милан" запланирован на 12 февраля. Старт - в 22:00 по Киеву.
Популярное сейчас
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Срна рассказал, почему Шахтер отпустил своих лидеров
- "Где твой Золотой мяч?": болельщики Манчестер Сити – Винисиусу. Бразилец ответил
- Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Знаменитый футболист Халк женился на племяннице своей бывшей жены