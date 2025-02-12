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Когда сыграет Реал с Луниным? Названы даты полуфинальных матчей Кубка Испании
Стадия растянется до апреля
Названы даты полуфинальных матчей Кубка Испании.
Первые матчи пройдут 25 и 26 февраля, а ответные – 1 и 2 апреля.
"Барселона" сыграет с "Атлетико" 25 февраля на "Монжуике". Ответный матч пройдёт 2 апреля на "Вандо Метрополитано".
"Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал" 26 февраля на "Аноети". Ответный матч команды сыграют 1 апреля на "Сантьяго Бернабеу".
Все матчи начнутся в 22:30 по киевскому времени.
⏰ ???????????????????????????????? | Así quedan configuradas las semifinales de la #CopaDelReyMAPFRE.— RFEF (@rfef) February 12, 2025
???? Podrás seguir ambas eliminatorias EN ???????????????????????????? a través de las cámaras de @La1_tve y @MovistarFutbol.
➡️ ???????????? | 25 y 26 de febrero
⬅️ ???????????????????????? | 1 y 2 de abril #LaCopaMola pic.twitter.com/vwOZQpYCgO
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Напомним, что в 1/4 финала "Барселона" выбила "Валенсию" (5:0), "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Осасуны" (2:0), "Леганес" боролся с "Реалом", но уступил (2:3). "Атлетико" обыграл "Хетафе" (5:0).
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