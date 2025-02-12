Когда сыграет Реал с Луниным? Названы даты полуфинальных матчей Кубка Испании

Названы даты полуфинальных матчей Кубка Испании.

Первые матчи пройдут 25 и 26 февраля, а ответные – 1 и 2 апреля.

"Барселона" сыграет с "Атлетико" 25 февраля на "Монжуике". Ответный матч пройдёт 2 апреля на "Вандо Метрополитано".

"Реал Сосьедад" примет мадридский "Реал" 26 февраля на "Аноети". Ответный матч команды сыграют 1 апреля на "Сантьяго Бернабеу".

Все матчи начнутся в 22:30 по киевскому времени.

⏰ ???????????????????????????????? | Así quedan configuradas las semifinales de la #CopaDelReyMAPFRE.



???? Podrás seguir ambas eliminatorias EN ???????????????????????????? a través de las cámaras de @La1_tve y @MovistarFutbol.



➡️ ???????????? | 25 y 26 de febrero



⬅️ ???????????????????????? | 1 y 2 de abril #LaCopaMola pic.twitter.com/vwOZQpYCgO — RFEF (@rfef) February 12, 2025

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Напомним, что в 1/4 финала "Барселона" выбила "Валенсию" (5:0), "Реал Сосьедад" оказался сильнее "Осасуны" (2:0), "Леганес" боролся с "Реалом", но уступил (2:3). "Атлетико" обыграл "Хетафе" (5:0).