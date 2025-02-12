Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левандовский: Ямаль - великолепный игрок с большим талантом
Роберт поделился мыслями о молодом таланта Барселоны
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающим "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем одноклубнике Ламина Ямаля.
"Он замечательный игрок с большим талантом, но его окружение имеет значение. Они должны думать не о том, что с ним будет через 2-3 года, а о том, чтобы через 10 лет он вышел на самый высокий уровень.
Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают - это хорошо, но деньги также могут расслабить игрока. Мы - люди", - сказал Роберт.
Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" забил 11 голов и отдал 14 результативных передач в 31 матче.
Популярное сейчас
- Зеленский: Я не дам Путину победить - он точно скоро умрет
- УАФ показала, как будет выглядеть дизайн автобуса сборной Украины. ФОТО
- Брюгге - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги чемпионов на 12.02.2025
- Реал Мадрид - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф