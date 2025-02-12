Левандовский: Ямаль - великолепный игрок с большим талантом

Нападающим "Барселоны" Роберт Левандовский высказался о своем одноклубнике Ламина Ямаля.

"Он замечательный игрок с большим талантом, но его окружение имеет значение. Они должны думать не о том, что с ним будет через 2-3 года, а о том, чтобы через 10 лет он вышел на самый высокий уровень.

Речь идет о том, что происходит вокруг молодых игроков. Потому что деньги, которые они зарабатывают - это хорошо, но деньги также могут расслабить игрока. Мы - люди", - сказал Роберт.