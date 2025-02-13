Роберт Левандовский отреагировал на новость о смене шеф-повара Барселоны

Роберт Левандовский в интервью польским СМИ опроверг новость, в которой было сказано, что "Барселона" ищет нового шеф-повара из-за жалобы форварда на то, как готовились яйца.

"Полная чушь. Если бы вы меня спросили о десяти таких историях, то в восьми случаях я бы сказал, что это чушь, а в двух сказал бы: "вроде бы да, но не в этом дело". Так, к сожалению, все выглядит. Есть плюсы и минусы того, чтобы быть футболистом такого клуба, как "Барселона", - говорит Левандовский.

Нападающий также сравнил то, что происходит в испанских СМИ вокруг футболистов "Барселоны" с тем, что он переживал в Мюнхене.

"Прежде всего я обратил бы внимание на разную журналистскую культуру в обеих странах. Я не говорю обо всех медиа, но в Испании есть такие, где журналист, как только что-то услышит, то сразу об этом пишет. Поэтому я постоянно повторяю о необходимой дистанции. Все чаще я просто улыбаюсь. Так было и с этой кухней. Я не понимал, о чем идет речь, когда ребята в раздевалке спрашивали: "ты что, увольняешь повара за плохо приготовленные яйца?" Мне показали статью, я прочитал. Смеха было много, но другого пути нет. Конечно, многие игроки еще учатся удерживать эту дистанцию, потому что Испания в этом плане специфическая", - говорит Левандовский.

Добавим, что в этом сезоне 36-летний Левандовский забил 31 гол и отдал 3 ассиста в 33 матчах за "Барселону" во всех турнирах.