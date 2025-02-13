Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лидер Байера выбирает Барселону для продолжения карьеры
Центральный защитник сделал свой выбор
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Как сообщает Mundo Deportivo, если не произойдет неожиданности, центральный защитник "Байера" Джонатан Та, у которого в июне завершается контракт, станет первым новичком "Барселоны" на сезон 2025/26.
Игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, среди которых было выгодное финансовое предложение от "Баварии", но он решил сделать выбор в пользу "Барселоны".
Однако прежде чем финализировать трансфер, каталонцам нужно определиться с защитником, который покинет клуб, чтобы избежать избытка игроков на этой позиции. Наиболее вероятным кандидатом на выход является Андреас Кристенсен.
Добавим, что в этом сезоне 29-летний центральный защитник забил 2 гола и отдал 1 ассист в 33 матчах за "Байер" во всех турнирах.
Популярное сейчас
- АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:2. Драматическая концовка последнего дерби на Гудисон Парк
- Зеленский рассказал, когда отменят военное положение и коснулся вопроса выборов
- Супер-Трубин. Украинец во второй раз обломал россиянина из Монако. ВИДЕО
- Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Комментарии 1