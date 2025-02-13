Лидер Байера выбирает Барселону для продолжения карьеры

Как сообщает Mundo Deportivo, если не произойдет неожиданности, центральный защитник "Байера" Джонатан Та, у которого в июне завершается контракт, станет первым новичком "Барселоны" на сезон 2025/26.

Игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, среди которых было выгодное финансовое предложение от "Баварии", но он решил сделать выбор в пользу "Барселоны".

Однако прежде чем финализировать трансфер, каталонцам нужно определиться с защитником, который покинет клуб, чтобы избежать избытка игроков на этой позиции. Наиболее вероятным кандидатом на выход является Андреас Кристенсен.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний центральный защитник забил 2 гола и отдал 1 ассист в 33 матчах за "Байер" во всех турнирах.