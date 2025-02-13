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Лидер Байера выбирает Барселону для продолжения карьеры

Испания

Центральный защитник сделал свой выбор

Лидер Байера выбирает Барселону для продолжения карьеры

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Как сообщает Mundo Deportivo, если не произойдет неожиданности, центральный защитник "Байера" Джонатан Та, у которого в июне завершается контракт, станет первым новичком "Барселоны" на сезон 2025/26.

Игрок имел несколько вариантов для продолжения карьеры, среди которых было выгодное финансовое предложение от "Баварии", но он решил сделать выбор в пользу "Барселоны".

Однако прежде чем финализировать трансфер, каталонцам нужно определиться с защитником, который покинет клуб, чтобы избежать избытка игроков на этой позиции. Наиболее вероятным кандидатом на выход является Андреас Кристенсен.

Добавим, что в этом сезоне 29-летний центральный защитник забил 2 гола и отдал 1 ассист в 33 матчах за "Байер" во всех турнирах.

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Источник:
Mundo Deportivo
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
13.02.2025 в 10:53
Средний игрок выбрал среднюю команду
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
13.02.2025 в 10:53
Средний игрок выбрал среднюю команду
Ответить
1
0

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