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Деку - о Рашфорде: Он мог оказаться в Барселоне

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Деку - о Рашфорде: Он мог оказаться в Барселоне

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал возможность подписания Маркуса Рашфорда во время зимнего трансферного окна.

"Это правда, что мы обсуждали кандидатуру Маркуса Рашфорда. Он мог оказаться в "Барселоне", но в итоге он не присоединился к нашей команде. Мы не так отчаянно искали новых футболистов. Его подписание не было приоритетом для клуба", — добавил Деку.

Напомним, что "Барселона" не осуществила ни одного трансфера на вход в минувшее трансферное окно.

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Также добавим, что Маркус Рашфорд в итоге оказался в "Астон Вилле", присоединившись к команде Унаи Эмери на правах аренды до конца сезона.

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Деку Барселона Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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