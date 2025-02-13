Деку - о Рашфорде: Он мог оказаться в Барселоне

Спортивный директор "Барселоны" Деку прокомментировал возможность подписания Маркуса Рашфорда во время зимнего трансферного окна.

"Это правда, что мы обсуждали кандидатуру Маркуса Рашфорда. Он мог оказаться в "Барселоне", но в итоге он не присоединился к нашей команде. Мы не так отчаянно искали новых футболистов. Его подписание не было приоритетом для клуба", — добавил Деку.

Напомним, что "Барселона" не осуществила ни одного трансфера на вход в минувшее трансферное окно.

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Также добавим, что Маркус Рашфорд в итоге оказался в "Астон Вилле", присоединившись к команде Унаи Эмери на правах аренды до конца сезона.