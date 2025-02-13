"Мы очень довольны Фликом". Спортдир Барселоны прокомментировал возможное продление контракта с тренером

Спортивный директор "Барселоны" Деку оценил работу главного тренера команды Ганси Флика и прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с немецким специалистом.

"Мы знали, чего мы хотим, поэтому пригласили Ханси Флика. Он замечательный тренер, который умеет управлять раздевалкой, где есть опытные футболисты и молодежь. Нам нужен был наставник, который мог бы навести порядок в команде".

"Мы очень довольны его работой. Если команда в дальнейшем будет прогрессировать, мы будем работать над продолжением сотрудничества. Сейчас мы никуда не спешим, потому эта тема на уровне руководства не является приоритетной для обсуждений. Мы продолжаем работать", — добавил Деку в интервью для издания Diario SPORT.

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Ханс-Диттер Флик возглавил "Барселону" в июле 2024 года. Его контракт с клубом действует до 2026 года. На данный момент "сине-гранатовые" идут третьими в Ла Лиге, а также сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Испании.