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"Мы очень довольны Фликом". Спортдир Барселоны прокомментировал возможное продление контракта с тренером

Испания

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"Мы очень довольны Фликом". Спортдир Барселоны прокомментировал возможное продление контракта с тренером

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку оценил работу главного тренера команды Ганси Флика и прокомментировал вероятность продолжения сотрудничества с немецким специалистом.

"Мы знали, чего мы хотим, поэтому пригласили Ханси Флика. Он замечательный тренер, который умеет управлять раздевалкой, где есть опытные футболисты и молодежь. Нам нужен был наставник, который мог бы навести порядок в команде".

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"Мы очень довольны его работой. Если команда в дальнейшем будет прогрессировать, мы будем работать над продолжением сотрудничества. Сейчас мы никуда не спешим, потому эта тема на уровне руководства не является приоритетной для обсуждений. Мы продолжаем работать", — добавил Деку в интервью для издания Diario SPORT.

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Ханс-Диттер Флик возглавил "Барселону" в июле 2024 года. Его контракт с клубом действует до 2026 года. На данный момент "сине-гранатовые" идут третьими в Ла Лиге, а также сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов и полуфинале Кубка Испании.

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Деку Барселона Ханси Флик
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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