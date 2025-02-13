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Барселона подпишет новый долгосрочный контракт с талантливым защитником
Футболисту недавно исполнилось 18 лет
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Талантливый центральный защитник "Барселоны" подпишет новый долгосрочный контракт с клубом.
Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что 18-летний Пау Кубарси подпишет новый контракт с "Барселоной" до июня 2030 года. Стороны пришли к согласию еще в июне, все документы согласованы. Официальное объявление, как ожидается, состоится уже вскоре.
Отмечается, что защитник "Барселоны", который прошел академию Ла Масии, должен был подписать контракт после наступления совершеннолетия. Он является важным игроком в долгосрочном плане Деку, спортивного директора команды.
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Добавим, что в этом сезоне 18-летний Пау Кубарси провел 36 матчей в составе "Барселоны" во всех турнирах, отдав три результативные передачи. Его стоимость оценивается в 70 миллионов евро, согласно данным Transfermarkt.
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