Деку признался, жалеет ли он об увольнении Хави

Спортивный директор "Барселоны" Деку поделился мыслями об увольнении Хави летом прошлого года.

"Я не жалею об увольнении Хави с поста главного тренера команды. Я все еще считаю его другом, он отличный парень, но футбол есть футбол. Иногда бывает так, что в футболе все идет не по плану, поэтому нужно что-то менять".

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Также Деку рассказал, что после ухода Хави и тяжелого сезона клубу нужен был опытный тренер, который способен объединить команду.

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Напомним, что на данный момент "Барселона" с 48 очками находится на третьем месте в Ла Лиге.