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Агент подал в суд на Барселону за неуплату 3 миллионов евро за трансфер Кунде

Испания

Он требует комиссию за посредничество в переходе французского защитника

Агент подал в суд на Барселону за неуплату 3 миллионов евро за трансфер Кунде

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Как сообщает издание Diario AS, футбольный агент Исаак Тутумлу в среду подал иск против "Барселоны", в котором требует выплаты комиссионных в размере 3 миллионов евро за свое якобы участие в трансфере защитника Жюля Кунде в каталонский клуб.

По словам истца, сам президент "Барселоны" Жоан Лапорта, с которым его связывали хорошие личные отношения, 10 июня 2022 года попросил его "посодействовать" в подписании Кунде, учитывая его "хорошие отношения" с Рамоном "Мончи" Родригесом, который тогда был спортивным директором "Севильи".

Однако источники в каталонском клубе сообщили, что ему не поручали никакой работы по трансферу Кунде и не признают за ним никакой роли в сделке.

Исаак Тутумлу утверждает, что после нескольких недель работы тогдашний директор по футболу "Барсы" Маттеу Алеманни отстранил его от переговоров, когда сделка была уже почти завершена, и оставалось лишь формально закрыть переход.

Он говорит, что у него есть электронные письма, телефонные и WhatsApp-сообщения с Алеманни, Мончи, Лапортой и даже Хави, которые подтверждают, что клуб интересовался игроком и что между ними была достигнута договоренность, по которой Тутумлу должен был сделать все возможное для его подписания. Эти доказательства он подал в суд.

Добавим, что летом 2022 года каталонский клуб заплатил за Кунде 50 миллионов евро плюс еще 5 миллионов в виде бонусов.

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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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ANESTEZIO (Вінниця )
13.02.2025 в 14:15
Ви всьо врьотє! Найчєснєйшій клуб міра вялікая барсєлона нє можете нікаво абманивать!!!
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Комментарии 1
ANESTEZIO (Вінниця )
13.02.2025 в 14:15
Ви всьо врьотє! Найчєснєйшій клуб міра вялікая барсєлона нє можете нікаво абманивать!!!
Ответить
0
0

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