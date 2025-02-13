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Жирона – Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Испания

Жирона – Хетафе: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 14.02.25 ⋊ Ла Лига на UA-Футбол

Жирона – Хетафе. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Жирона" в стартовом матче 24-го тура Ла Лиги примет "Хетафе". Гости в последнее время выступают довольно удачно и не знают поражений в чемпионате уже 5 матчей, не проиграв при этом "Барселоне" и разгромив в гостях "Реал Сосьедад". "Жирона" проиграла 3 из 5 последних матчей и понемногу опускается в турнирной таблице.

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Поединок двадцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Жирона" – "Хетафе" состоится в пятницу, 14 февраля 2025 года, в 22:00. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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Примера Хетафе Ла Лига Жирона Где смотреть футбол
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Качайло
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