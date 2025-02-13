Реал считает защитника Арсенала "Беллингемом обороны"

В последние недели мадридцы активизировали поиски центрального защитника, и одним из главных кандидатов является Вильям Салиба.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Реал" буквально "влюблен" в Салиба и считает его настоящей звездой.

Он является ключевым элементом защитной схемы "Арсенала", благодаря своей дисциплине и техническим качествам. В "Реале" его сравнивают с Джудом Беллингемом, но среди защитников.

Его лидерские качества и зрелость делают его отличной долгосрочной инвестицией. Впрочем, переход Салибы обойдется очень дорого, ведь он является одним из лучших защитников АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Вильям Салиба провел 33 матча в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.