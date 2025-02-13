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Реал считает защитника Арсенала "Беллингемом обороны"

Испания

Француз - мечта испанского гранда

Реал считает защитника Арсенала "Беллингемом обороны"

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В последние недели мадридцы активизировали поиски центрального защитника, и одним из главных кандидатов является Вильям Салиба.

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что "Реал" буквально "влюблен" в Салиба и считает его настоящей звездой.

Он является ключевым элементом защитной схемы "Арсенала", благодаря своей дисциплине и техническим качествам. В "Реале" его сравнивают с Джудом Беллингемом, но среди защитников.

Его лидерские качества и зрелость делают его отличной долгосрочной инвестицией. Впрочем, переход Салибы обойдется очень дорого, ведь он является одним из лучших защитников АПЛ.

Добавим, что в этом сезоне Вильям Салиба провел 33 матча в составе "канониров" во всех турнирах, отметившись двумя голами. По версии известного сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.

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Арсенал (Лондон) Реал (Мадрид) Вильям Салиба
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Алексей Полищук
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