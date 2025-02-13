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Спортдир Барселоны заявил, что клуб никогда не собирался продавать Араухо

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Спортдир Барселоны заявил, что клуб никогда не собирался продавать Араухо

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку в интервью для издания Diario SPORT заявил, что клуб никогда не собирался продавать Рональда Араухо.

"Мы никогда не хотели продавать Рональда Араухо. Он счастлив здесь. Если в будущем по какой-либо причине возникнет потребность что-то изменить, двери для него открыты, он может об этом сообщить. Но я не думаю, что это то, чего он хочет, иначе он бы не продлил контракт с клубом".

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Напомним, что новый контракт Араухо с "Барселоной", который 25-летний уругвайский центральный защитник подписал в конце января, рассчитан до конца июня 2031 года. Ранее им интересовался туринский "Ювентус".

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В этом сезоне Рональд Араухо провел 8 матчей в составе "блаугранас" во всех турнирах, отметившись одним голом и одним ассистом. Большую часть сезона он пропустил из-за травмы подколенного сухожилия.

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Деку Барселона Рональд Араухо
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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