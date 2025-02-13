Атлетико хочет осуществить громкий трансфер на замену Антуану Гризманну

Как сообщает издание Fichajes, "Атлетико" планирует серьезно усилить свою атаку в следующее трансферное окно, ведь возможный уход Гризманна в МЛС по окончании сезона заставляет клуб искать надежную замену.

Руководство "Атлетико" работает над трансфером форварда, который не только восполнит потерю француза, но и создаст грозный дуэт с Хулианом Альваресом. В шорт-листе клуба есть три именитых кандидата.

Главным желанием Диего Симеоне является подписание Лаутаро Мартинеса. Однако этот вариант самый сложный, ведь нападающий является ключевой фигурой "Интера", имеет контракт до 2029 года, а его цена достигает 100 миллионов евро.

Еще один претендент - Александер Исак, лидер атаки "Ньюкасла". Швед демонстрирует высокую результативность в АПЛ, имея 19 голов в 28 матчах. Однако его трансфер также будет сложным, поскольку англичане неохотно будут отпускать своего главного бомбардира.

Наиболее доступным вариантом является Адемола Лукман из "Аталанты". Он проводит великолепный сезон, отметившись 14 голами и 7 ассистами. Его контракт действует до 2026 года, что может упростить потенциальный переход за сравнительно меньшую сумму, чем в случае с другими кандидатами.

"Атлетико" активно работает над своим следующим крупным трансфером, и все указывает на то, что мадридцы стремятся серьезно усилить атаку этим летом.

Напомним, что после 23-го тура "Атлетико" занимает 2-е место в турнирной таблице Ла Лиги с 49 очками, отставая от первого "Реала" на 1 пункт.