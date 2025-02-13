"Нам нужны такие игроки". Спортдир Барселоны высказался о будущем хавбека команды

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о будущем полузащитника команды Френки де Йонга.

"Нам нужны такие игроки, как Френки де Йонг, жаждущие новых титулов. Мы хотим, чтобы он был здесь, поэтому переговоры по его новому контракту будут обсуждаться, когда придет время", - сказал Деку.