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"Нам нужны такие игроки". Спортдир Барселоны высказался о будущем хавбека команды

Испания

Деку рассказал о Френки де Йонге

"Нам нужны такие игроки". Спортдир Барселоны высказался о будущем хавбека команды

Getty Images/Global Images Ukraine

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Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о будущем полузащитника команды Френки де Йонга.

"Нам нужны такие игроки, как Френки де Йонг, жаждущие новых титулов. Мы хотим, чтобы он был здесь, поэтому переговоры по его новому контракту будут обсуждаться, когда придет время", - сказал Деку.

Добавим, что текущий договор Френки с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Деку Барселона Френки де Йонг
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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