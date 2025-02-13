Винисиус - о Мбаппе: Играть с топ-игроками всегда легче

Бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал свое сотрудничество с Килианом Мбаппе.

"Моя связь с Мбаппе очень хорошая, как на поле, так и вне его. Это имеет решающее значение для достижения больших целей. Играть с топ-игроками всегда легче. Килиану понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться, но сейчас у него все отлично", - сказал Винисиус.