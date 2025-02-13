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Винисиус - о Мбаппе: Играть с топ-игроками всегда легче

Испания

Вингер высказался о своем одноклубнике

Винисиус - о Мбаппе: Играть с топ-игроками всегда легче

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Бразильский левый вингер "Реала" Винисиус Жуниор прокомментировал свое сотрудничество с Килианом Мбаппе.

"Моя связь с Мбаппе очень хорошая, как на поле, так и вне его. Это имеет решающее значение для достижения больших целей. Играть с топ-игроками всегда легче. Килиану понадобилось некоторое время, чтобы адаптироваться, но сейчас у него все отлично", - сказал Винисиус.

Килиан за "Реал" в текущем сезоне сыграл 35 матчей, в которых забил 23 гола и отдал 3 ассиста.

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Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Винисиус Жуниор
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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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