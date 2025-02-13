Директор Барселоны прокомментировал будущее Ямаля в команде

Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о правом вингере Ламине Ямале.

"В команде есть важные футболисты. Ямаль - один из них. Его трансфер? Это не обсуждалось, мы не вели переговоров. Ламин останется в нашем клубе на долгие годы", - сказал Деку.

Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" забил 11 голов и отдал 14 результативных передач в 31 матче. А контракт испанца с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.