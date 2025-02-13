Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Барселоны прокомментировал будущее Ямаля в команде
Ламин останется в нашем клубе на долгие годы (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку высказался о правом вингере Ламине Ямале.
"В команде есть важные футболисты. Ямаль - один из них. Его трансфер? Это не обсуждалось, мы не вели переговоров. Ламин останется в нашем клубе на долгие годы", - сказал Деку.
Ямаль в текущем сезоне за "Барселону" забил 11 голов и отдал 14 результативных передач в 31 матче. А контракт испанца с "Барселоной" рассчитан до 30 июня 2026 года.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- "Теперь х***вый Бартулович?" Хацкевич поделился мыслями относительно ситуации с Супрягой
- Трамп сделал заявление о помощи Украине
- Сабо: Не совсем понимаю президента Динамо относительно трансферов
- Барселона нашла игрока, который будет идеально совместим с Педри
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Криштиану Роналду празднует 40-летие: блестящая карьера легенды футбола
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
4На сайт
35 000