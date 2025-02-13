Мичел высказался о своем будущем в Жироне

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о своем будущем в команде.

"Я счастлив здесь. Я уже говорил, что проект "Жироны" является зрелищным, и я являюсь частью этого. Но сейчас самое главное - остаться в Лаге, я не переживаю за свою ситуацию с контрактом. Однако я счастлив, очень счастлив. Этот проект мой, я нахожусь в замечательном клубе", - сказал специалист.