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Мичел высказался о своем будущем в Жироне
Я не переживаю за свою ситуацию с контрактом (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о своем будущем в команде.
"Я счастлив здесь. Я уже говорил, что проект "Жироны" является зрелищным, и я являюсь частью этого. Но сейчас самое главное - остаться в Лаге, я не переживаю за свою ситуацию с контрактом. Однако я счастлив, очень счастлив. Этот проект мой, я нахожусь в замечательном клубе", - сказал специалист.
Добавим, что у специалиста контракт с "Жироной" рассчитан до 30 июня 2026 года.
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