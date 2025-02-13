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Мичел высказался о своем будущем в Жироне

Испания

Я не переживаю за свою ситуацию с контрактом (с)

Мичел высказался о своем будущем в Жироне

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел Санчес высказался о своем будущем в команде.

"Я счастлив здесь. Я уже говорил, что проект "Жироны" является зрелищным, и я являюсь частью этого. Но сейчас самое главное - остаться в Лаге, я не переживаю за свою ситуацию с контрактом. Однако я счастлив, очень счастлив. Этот проект мой, я нахожусь в замечательном клубе", - сказал специалист.

Добавим, что у специалиста контракт с "Жироной" рассчитан до 30 июня 2026 года.

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Мичел Санчес Жирона
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