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Флик просит руководство Барселоны подписать вингера дортмундской Боруссии
Адейеми может присоединиться к Барселоне
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик начал активную подготовку к летнему трансферному окну.
По данным издания El Nacional, немецкий специалист выразил желание усилить команду левым вингером дортмундской "Боруссии" Каримом Адейеми.
В текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.
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Источник:El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
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Bаrcelinius
13.02.2025 в 21:57
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