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Флик просит руководство Барселоны подписать вингера дортмундской Боруссии

Испания

Адейеми может присоединиться к Барселоне

Флик просит руководство Барселоны подписать вингера дортмундской Боруссии

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Барселоны" Ханси Флик начал активную подготовку к летнему трансферному окну.

По данным издания El Nacional, немецкий специалист выразил желание усилить команду левым вингером дортмундской "Боруссии" Каримом Адейеми.

В текущем сезоне футболист сыграл 18 матчей, забил 6 голов и отдал 6 ассистов.

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Боруссия (Дортмунд) Барселона Ханси Флик Карим Адейеми
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Источник:
El Nacional
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
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Bаrcelinius
13.02.2025 в 21:57
18/6+6 для хава неплохо шо скажет шлемазл Ода?
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Комментарии 1
avatar
Bаrcelinius
13.02.2025 в 21:57
18/6+6 для хава неплохо шо скажет шлемазл Ода?
Ответить
0
0

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