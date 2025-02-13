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Деку ответил на обвинения в махинациях по трансферу одного из форвардов команды
Он обвиняет меня в том, чего я не делал (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку ответил
Как сообщает MD, Деку назвал обвинения Фонта необоснованными:
"Он обвиняет меня в том, чего я не делал. Нельзя идти по жизни, намекая, обвиняя, обвиняя. Если у вас есть доказательства, пусть он их предоставит. Но не клевету. Я этого не позволю. Столкнувшись с этим, вы должны дать решительный ответ. Если этого не сделать, та же безответственность, которую он проявил, продолжится и другой ложью. Это нужно немедленно прекратить".
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