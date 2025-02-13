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Деку ответил на обвинения в махинациях по трансферу одного из форвардов команды

Испания

Он обвиняет меня в том, чего я не делал (с)

Деку ответил на обвинения в махинациях по трансферу одного из форвардов команды

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку ответил на заявление бывшего кандидата в президенты клуба Виктора Фонта.

Как сообщает MD, Деку назвал обвинения Фонта необоснованными:

"Он обвиняет меня в том, чего я не делал. Нельзя идти по жизни, намекая, обвиняя, обвиняя. Если у вас есть доказательства, пусть он их предоставит. Но не клевету. Я этого не позволю. Столкнувшись с этим, вы должны дать решительный ответ. Если этого не сделать, та же безответственность, которую он проявил, продолжится и другой ложью. Это нужно немедленно прекратить".

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