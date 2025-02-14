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Деку продолжает поиски левого вингера для Барселоны

Испания

Спортивный директор считает эту позицию ключевой для усиления команды

Деку продолжает поиски левого вингера для Барселоны

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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В зимнее трансферное окно клуб уже пытался подписать Маркуса Рашфорда, однако его потенциальный переход был напрямую связан с возможным уходом Ансу Фати.

"Барселона" не планирует делать много подписаний этим летом. Основным приоритетом остается подписание левого вингера, и клуб рассматривает несколько кандидатов. Нико Уильямс по-прежнему остается среди них, однако в списке также появились новые имена: Александер Исак, Луис Диас, Беньямин Шешко и Рафаэл Леау

Больше всего Деку нравится профиль Луиса Диаса, однако этот трансфер может стать сложной задачей. Его подписание потребует значительных финансовых затрат, а также создание места в зарплатной ведомости команды путем продажи некоторых игроков.

Добавим, что в этом сезоне 28-летний колумбиец забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.

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Деку Барселона Луис Диас
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Источник:
Diario AS
Опубликовал: Алексей Полищук
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
14.02.2025 в 09:09
Можно во дворах на футбольных площадках поискать..
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Комментарии 1
oda1979 (Запорожье)
14.02.2025 в 09:09
Можно во дворах на футбольных площадках поискать..
Ответить
0
0

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