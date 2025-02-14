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Деку продолжает поиски левого вингера для Барселоны
Спортивный директор считает эту позицию ключевой для усиления команды
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В зимнее трансферное окно клуб уже пытался подписать Маркуса Рашфорда, однако его потенциальный переход был напрямую связан с возможным уходом Ансу Фати.
"Барселона" не планирует делать много подписаний этим летом. Основным приоритетом остается подписание левого вингера, и клуб рассматривает несколько кандидатов. Нико Уильямс по-прежнему остается среди них, однако в списке также появились новые имена: Александер Исак, Луис Диас, Беньямин Шешко и Рафаэл Леау
Больше всего Деку нравится профиль Луиса Диаса, однако этот трансфер может стать сложной задачей. Его подписание потребует значительных финансовых затрат, а также создание места в зарплатной ведомости команды путем продажи некоторых игроков.
Добавим, что в этом сезоне 28-летний колумбиец забил 12 голов и отдал 3 ассиста в 34 матчах за "Ливерпуль" во всех турнирах.
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