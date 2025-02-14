Реал Мадрид уже знает цену за талантливого защитника Борнмута

Как сообщает издание Fichajes, мадридский "Реал" рассматривает Дина Хейсена как одну из самых привлекательных опций для укрепления обороны в следующее трансферное окно.

Центральный защитник "Борнмута" заинтересовал Флорентино Переса, который уже знает стоимость возможного перехода - 60 миллионов евро.

Защитник испанского происхождения также попал на радары "Челси", "Арсенала" и "Баварии", что может усложнить планы "Реала".

Необходимость усиления защиты для "Реала" обусловлена поиском большей надежности в обороне. Приход Хейсена обеспечил бы качественный вариант в ротации и позволил бы эффективнее распределять игровую нагрузку в оборонительной линии.

Летнее трансферное окно станет решающим в определении будущего молодого защитника и борьба за подпись игрока обещает быть напряженной.

Добавим, что в этом сезоне 19-летний Хейсен отыграл 21 матч за "Борнмут" во всех турнирах, забив 2 гола.