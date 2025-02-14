Антони - об аренде в Бетисе: Я знал, что буду здесь очень счастлив

Арендованный у "Манчестер Юнайтед" нападающий "Бетиса" Антони поделился эмоциями после победы в матче Лиги конференций над бельгийским "Гентом" (0:3).

"Где-то в глубине души я знал, что буду очень счастлив в "Бетисе", я был в этом уверен. Эта победа ради болельщиков, они никогда не прекращают поддерживать нас", — приводит слова бразильца издание GOAL.

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Напомним, что 24-летний Антони будет находиться на правах аренды в "Бетисе" до конца текущего сезона. На счету бразильского вингера два гола в трех матчах за испанскую команду во всех турнирах.

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По версии сайта Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 20 миллионов евро.