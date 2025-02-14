Неймар хочет вернуться в Европу летом

Неймар стремится восстановить свою карьеру и вернуться к той версии себя, которая поражала мир. Он оставил неудачный опыт в Саудовской Аравии и вернулся в "Сантос", чтобы восстановить свою лучшую физическую форму.

Футболист имеет план и мечту. Он хочет вернуться в Европу и снова играть в топовых чемпионатах, но для этого ему нужно убедить большие клубы сделать ставку на него.

Существует одно предложение, перед которым он бы не смог устоять - от "Барселоны". Это его мечта - "последний танец" в сине-гранатовой футболке. Однако не известно, соответствует ли эта мечта желаниям самого клуба. Хотя при Жоане Лапорте можно ожидать непредсказуемых событий.

Добавим, что бразилец сыграл 186 матчей за "Барсу" во всех турнирах, забив 105 голов и отдав 76 ассистов.