Проблемный защитник Барселоны может покинуть клуб

Проблемный центральный защитник "Барселоны" может покинуть команду в этом году.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, руководство "Барселоны" готово рассмотреть предложения по Андреасу Кристенсену от других команд уже этим летом.

Считается, что его возможная продажа пойдет на пользу клубу, поскольку он присоединился бесплатно, а это значит, что любая сумма его трансфера принесет "сине-гранатовым" чистую прибыль.

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Добавим, что в текущем сезоне Андрес Кристенсен провел лишь 26 минут на поле. Большую часть сезона датчанин восстанавливался от разрыва ахиллова сухожилия. Недавно он получил очередную травму.