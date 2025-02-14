Реал попытается перехватить главную трансферную цель Арсенала

Мадридский "Реал" попытается перехватить главную трансферную цель лондонского "Арсенала" летом.

По информации от издания TEAMtalk, 26-летний Мартин Субименди, о переходе которого "канониры" договорились на летнее трансферное окно, стал целью для королевского клуба. Они постараются приложить максимум усилий, чтобы убедить полузащитника сборной Испании и "Реал Сосьедада" присоединиться именно к ним.

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Отметим, что в контракте Субименди прописана сумма отступных в размере 60 миллионов евро, которую готов активировать не только "Арсенал", но и "Реал". В таком случае решение остается за футболистом.

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В этом сезоне Мартин Субименди отметился одни голом и двумя ассистами в 31 матче на клубном уровне. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 60 миллионов евро.