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Мощное подкрепление. Три защитника Реала вернутся в строй к ответному матчу с Ман Сити

Испания

Вероятность пройти "горожан" станет еще выше

Мощное подкрепление. Три защитника Реала вернутся в строй к ответному матчу с Ман Сити

Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что центральные защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба, а также правый латераль Лукас Васкес смогут принять участие во втором поединке 1/16 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".

"Рюдигер и Алаба? Они поправляются и будут доступны для игры с "Сити". Лукас Васкес тоже", - цитирует итальянца Madrid Xtra.

Напомним, все три вышеперечисленных игрока попали в лазарет в начале февраля.

Ответный матч между "Реалом" и "Ман Сити" состоится в среду, 19 февраля, в Мадриде.

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Источник:
Madrid Xtra
Опубликовал: Александр Бураков
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