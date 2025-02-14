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Мощное подкрепление. Три защитника Реала вернутся в строй к ответному матчу с Ман Сити
Вероятность пройти "горожан" станет еще выше
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти сообщил, что центральные защитники Антонио Рюдигер и Давид Алаба, а также правый латераль Лукас Васкес смогут принять участие во втором поединке 1/16 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити".
"Рюдигер и Алаба? Они поправляются и будут доступны для игры с "Сити". Лукас Васкес тоже", - цитирует итальянца Madrid Xtra.
Напомним, все три вышеперечисленных игрока попали в лазарет в начале февраля.
Ответный матч между "Реалом" и "Ман Сити" состоится в среду, 19 февраля, в Мадриде.
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