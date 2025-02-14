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Анчелотти высказался о контракте Реала с Винисиусом

Испания

Он счастлив в клубе, а мы счастливы, что он с нами (с)

Анчелотти высказался о контракте Реала с Винисиусом

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о контракте команды с Винисиусом Жуниором, который истекает в 2027 году.

"Его контракт? Я устал от этих вопросов. Он счастлив в клубе, а мы счастливы, что он с нами. Мне нечего добавить. Мы не разговаривали с ним об этом", - сказал Анчелотти.

Винисиус в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 ассистов.

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Источник:
Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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