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Анчелотти высказался о контракте Реала с Винисиусом
Он счастлив в клубе, а мы счастливы, что он с нами (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о контракте команды с Винисиусом Жуниором, который истекает в 2027 году.
"Его контракт? Я устал от этих вопросов. Он счастлив в клубе, а мы счастливы, что он с нами. Мне нечего добавить. Мы не разговаривали с ним об этом", - сказал Анчелотти.
Винисиус в текущем сезоне сыграл 30 матчей, в которых забил 16 голов и отдал 12 ассистов.
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Источник:Fabrizio Romano
Опубликовал: Екатерина Власова
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