Анчелотти высказался о контракте Реала с Винисиусом

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о контракте команды с Винисиусом Жуниором, который истекает в 2027 году.

"Его контракт? Я устал от этих вопросов. Он счастлив в клубе, а мы счастливы, что он с нами. Мне нечего добавить. Мы не разговаривали с ним об этом", - сказал Анчелотти.