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Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме

Испания

Клуб опубликовал видео на аккаунте в Х

Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Футболисты "Барселоны" приняли участие в захватывающем тест-драйве на новейших моделях автомобилей от спонсора команды CUPRA.

Видео, опубликованное в официальном аккаунте клуба в X, демонстрирует, как звезды "Барсы" испытывают свои автомобили на трассе Террамар.

Каждый футболист имел возможность выбрать модель автомобиля, которая больше всего соответствует его личному стилю.

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