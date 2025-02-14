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Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме
Клуб опубликовал видео на аккаунте в Х
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Футболисты "Барселоны" приняли участие в захватывающем тест-драйве на новейших моделях автомобилей от спонсора команды CUPRA.
Видео, опубликованное в официальном аккаунте клуба в X, демонстрирует, как звезды "Барсы" испытывают свои автомобили на трассе Террамар.
Каждый футболист имел возможность выбрать модель автомобиля, которая больше всего соответствует его личному стилю.
Our players test the @CUPRA cars and challenge the world's steepest curve ????#CUPRAConfigurationDay #CUPRAxBarça ⚡ pic.twitter.com/k7L2zhwvoH— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 14, 2025
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