Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме

Футболисты "Барселоны" приняли участие в захватывающем тест-драйве на новейших моделях автомобилей от спонсора команды CUPRA.

Видео, опубликованное в официальном аккаунте клуба в X, демонстрирует, как звезды "Барсы" испытывают свои автомобили на трассе Террамар.

Каждый футболист имел возможность выбрать модель автомобиля, которая больше всего соответствует его личному стилю.

Our players test the @CUPRA cars and challenge the world's steepest curve ????#CUPRAConfigurationDay #CUPRAxBarça ⚡ pic.twitter.com/k7L2zhwvoH