Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме

Футболисты "Барселоны" приняли участие в захватывающем тест-драйве на новейших моделях автомобилей от спонсора команды CUPRA.

Видео, опубликованное в официальном аккаунте клуба в X, демонстрирует, как звезды "Барсы" испытывают свои автомобили на трассе Террамар.

Каждый футболист имел возможность выбрать модель автомобиля, которая больше всего соответствует его личному стилю.