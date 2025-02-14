  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид предлагает план реформы системы судейства в Ла Лиге
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид предлагает план реформы системы судейства в Ла Лиге

Испания

Ожидаем детальный план от Реала

Реал Мадрид предлагает план реформы системы судейства в Ла Лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал Мадрид" готовится представить план реформирования системы судейства в испанской Ла Лиге. Об этом пишет журналист El Larguero Ману Карреньо.

Мадридский клуб планирует обнародовать подробную стратегию, которая направлена на повышение прозрачности работы системы VAR и признание судейских ошибок.

Напомним, что "Реал" подал жалобу на судейство после матча с "Эспаньолом" и угрожал обратиться в суд, если Ла Лига не предоставит аудиозаписи разговора судей VAR с арбитром матча.

Читайте такжеАнчелотти высказался о контракте Реала с Винисиусом
По теме
yellow-arrow
Игроки Барселоны испытывают новые спонсорские автомобили на легендарном ипподроме
yellow-arrow
Осасуна – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Спортдир Барселоны прокомментировал будущее Щенсны в команде
Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
El Larguero
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2025 в 19:54
Клоуны
Ответить
0
2
Вернуться к новостям
Комментарии 2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.02.2025 в 19:54
Клоуны
Ответить
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
14.02.2025 в 20:01
Єблан кац.ап.ський ! Кому цікавий твій висер ???
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости