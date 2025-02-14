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Реал Мадрид предлагает план реформы системы судейства в Ла Лиге
Ожидаем детальный план от Реала
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал Мадрид" готовится представить план реформирования системы судейства в испанской Ла Лиге. Об этом пишет журналист El Larguero Ману Карреньо.
Мадридский клуб планирует обнародовать подробную стратегию, которая направлена на повышение прозрачности работы системы VAR и признание судейских ошибок.
Напомним, что "Реал" подал жалобу на судейство после матча с "Эспаньолом" и угрожал обратиться в суд, если Ла Лига не предоставит аудиозаписи разговора судей VAR с арбитром матча.
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