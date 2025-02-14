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Спортдир Барселоны прокомментировал будущее Щенсны в команде

Испания

Его контракт действует до конца сезона

Спортдир Барселоны прокомментировал будущее Щенсны в команде

Фото: Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил возможность переговоров о продлении контракта с Войцехом Щенсны.

"Если он счастлив в клубе, то о нем следует помнить. Я уверен, что он может дать нам много в следующем году. Мне еще ничего не известно о его планах. Мы не общались с ним и его агентом, но, наверное, вскоре обсудим этот вопрос".

Добавим, что действующий контракт бывшего голкипера сборной Польши с "блаугранас" рассчитан до лета 2025 года.

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В текущем сезоне Войцех Щенсный провел девять игр за клуб во всех турнирах.

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Деку Барселона Войцех Щенсны
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Источник:
Diario SPORT
Опубликовал: Андрей Журба
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