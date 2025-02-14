Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спортдир Барселоны прокомментировал будущее Щенсны в команде
Его контракт действует до конца сезона
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил возможность переговоров о продлении контракта с Войцехом Щенсны.
"Если он счастлив в клубе, то о нем следует помнить. Я уверен, что он может дать нам много в следующем году. Мне еще ничего не известно о его планах. Мы не общались с ним и его агентом, но, наверное, вскоре обсудим этот вопрос".
Добавим, что действующий контракт бывшего голкипера сборной Польши с "блаугранас" рассчитан до лета 2025 года.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
В текущем сезоне Войцех Щенсный провел девять игр за клуб во всех турнирах.
Популярное сейчас
- В Карпатах рассказали, почему Маркевич ушел из клуба
- Трагически ушел из жизни 16-летний украинский футболист
- Главный тренер Ромы разъярен после судейства в матче с Порту
- Лунин и Саудовская Аравия. Известна позиция президента Реала по украинцу
- Любовь на расстоянии: жена легенды футбола отказалась от жизни в Мексике
- Красная карточка от правосудия: нидерландский футболист получил условный срок и штраф