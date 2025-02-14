Спортдир Барселоны прокомментировал будущее Щенсны в команде

Спортивный директор "Барселоны" Деку подтвердил возможность переговоров о продлении контракта с Войцехом Щенсны.

"Если он счастлив в клубе, то о нем следует помнить. Я уверен, что он может дать нам много в следующем году. Мне еще ничего не известно о его планах. Мы не общались с ним и его агентом, но, наверное, вскоре обсудим этот вопрос".