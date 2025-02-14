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Анчелотти рассказал, хотел бы он тренировать в Саудовской Аравии после ухода из Реала

Испания

Почему нет? (с)

Анчелотти рассказал, хотел бы он тренировать в Саудовской Аравии после ухода из Реала

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти не исключил возможности тренировать в Саудовской Аравии после завершения работы в "Реале".

"Почему нет? Если я захочу продолжить тренировать после того, как закончу здесь... почему нет", - сказал специалист.

Добавим, что у Анчелотти контракт с "Реалом" заканчивается 30 июня 2026 года.

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Карло Анчелотти Саудовская Аравия Реал (Мадрид)
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Источник:
bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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