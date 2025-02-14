Анчелотти рассказал, хотел бы он тренировать в Саудовской Аравии после ухода из Реала

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти не исключил возможности тренировать в Саудовской Аравии после завершения работы в "Реале".

"Почему нет? Если я захочу продолжить тренировать после того, как закончу здесь... почему нет", - сказал специалист.

Добавим, что у Анчелотти контракт с "Реалом" заканчивается 30 июня 2026 года.