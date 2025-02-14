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Анчелотти рассказал, хотел бы он тренировать в Саудовской Аравии после ухода из Реала
Почему нет? (с)
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти не исключил возможности тренировать в Саудовской Аравии после завершения работы в "Реале".
"Почему нет? Если я захочу продолжить тренировать после того, как закончу здесь... почему нет", - сказал специалист.
Добавим, что у Анчелотти контракт с "Реалом" заканчивается 30 июня 2026 года.
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Источник:bein sports
Опубликовал: Екатерина Власова
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