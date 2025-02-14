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Анчелотти - о звезде Реала: Он будет ключевым игроком команды на протяжении многих лет
Карло высказался о Джуде Беллингеме
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил лидерские качества молодого английского полузащитника Джуда Беллингема.
"У него есть характер и высокий уровень мышления... он может быть лидером в настоящем и будущем, это точно.
Джуд такой молодой, но он будет ключевым игроком "Реала" в течение многих лет, я уверен в этом на 100%", - сказал специалист.
Джуд имеет контракт с "Реалом", который рассчитан до 30 июня 2029 года. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 180 млн евро.
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