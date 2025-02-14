Анчелотти - о звезде Реала: Он будет ключевым игроком команды на протяжении многих лет

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высоко оценил лидерские качества молодого английского полузащитника Джуда Беллингема.

"У него есть характер и высокий уровень мышления... он может быть лидером в настоящем и будущем, это точно.

Джуд такой молодой, но он будет ключевым игроком "Реала" в течение многих лет, я уверен в этом на 100%", - сказал специалист.