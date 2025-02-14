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Пике вызвали в суд по делу о Суперкубке Испании
Снова скандал в Испании
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Жерар Пике, бывший игрок "Барселоны", получил вызов в суд для дачи показаний.
Пике подозревается в коррупции при заключении контракта на проведение Суперкубка Испании в Саудовской Аравии. По данным следствия, компания Пике "Kosmos" должна была получить значительную комиссию за организацию этого мероприятия. Сумма потенциальной выплаты могла достичь 40 миллионов евро.
Следствие также рассматривает вопрос о том, оказывал ли Рубиалес, бывший президент Королевской федерации футбола Испании (RFEF), давление на Саудовскую Аравию с целью обеспечения выплаты комиссии компании Пике. В одной из аудиозаписей Рубиалес угрожал разорвать контракт, если они не выполнят свои финансовые обязательства.
В итоге RFEF продлила контракт с Саудовской Аравией на проведение Суперкубка Испании и продолжает сотрудничать с ними по сей день, а текущий контракт рассчитан до 2030 года. Но "Kosmos" не участвовал в переговорах по последним двум сделкам.
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