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Известны оценки Цыганкова за матч против Хетафе
Оценки за матч
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 14 февраля, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла против "Хетафе" (1:2).
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После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.1 и 7.4 соответственно.
Виктор отдал 1 ассист и 83% точных передач, сделал три ключевых паса, преуспел в 5 удачных обводках и сделал 62 касания к мячу.
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