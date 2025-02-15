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Известны оценки Цыганкова за матч против Хетафе

Испания
Обновлено

Оценки за матч

Известны оценки Цыганкова за матч против Хетафе

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 14 февраля, состоялся матч 24-го тура Ла Лиги, в котором "Жирона" Виктора Цыганкова сыграла против "Хетафе" (1:2).

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После завершения матча статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили игру украинского футболиста на 7.1 и 7.4 соответственно.

Виктор отдал 1 ассист и 83% точных передач, сделал три ключевых паса, преуспел в 5 удачных обводках и сделал 62 касания к мячу.

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