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Примера. Жирона – Хетафе 1:2. Ассист Цыганкова не помог

Испания

"Жирона" на своем поле минимально уступила "Хетафе"

Примера. Жирона – Хетафе 1:2. Ассист Цыганкова не помог

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

24-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" - "Хетафе" 1:2
Голы: Эррера, 54 – Уче, 4, Майораль, 62

"Жирона": Гассанига - Мартинес, Лопес (Артур Мело, 69), Крейчи, Блинд, Гутьеррес - Эррера, Ромеу (Асприлья, 69) - Хиль (Мартин, 78), Стуани (Порту, 78), Цыганков (Миовски).

"Хетафе": Сория – Рико, Альдерете, Дуарте, Иглесиас – Бернат (К. Перес, 61), Джене, Арамбари (Ньом, 77), Терратс (Сантьяго, 89) – Уче (Йилдирим, 89), Хуанми (Майораль, 61).

Предупреждения: Порту, 79, Асприлья, 90+7 – К.А. Перес, 76, Уче, 88, Альдерете, 90.

Удаление: Эррера, 73.

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