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Усилий Цыганкова оказалось недостаточно. Жирона - Хетафе 1:2. Видео голов и обзор матча
Возможно, еще и серьезную травму получил
Getty Images/Global Images Ukraine
"Жирона" уступила "Хетафе" в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Испании.
Открыл счет в первом тайме Кристантус Уче, на 54-й минуте Янхель Эррера его сравнял, но последнее слово осталось за гостями. Решающий гол забил Борха Майораль.
Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле 94 минуты и отличился результативной передачей.
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24-й тур Примеры.
Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"
"Жирона" - "Хетафе" 1:2
Голы: Эррера, 54 – Уче, 4, Майораль, 62
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