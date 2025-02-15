Усилий Цыганкова оказалось недостаточно. Жирона - Хетафе 1:2. Видео голов и обзор матча

"Жирона" уступила "Хетафе" в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Испании.

Открыл счет в первом тайме Кристантус Уче, на 54-й минуте Янхель Эррера его сравнял, но последнее слово осталось за гостями. Решающий гол забил Борха Майораль.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле 94 минуты и отличился результативной передачей.



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24-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 4, Майораль, 62