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Усилий Цыганкова оказалось недостаточно. Жирона - Хетафе 1:2. Видео голов и обзор матча

Испания

Возможно, еще и серьезную травму получил

Усилий Цыганкова оказалось недостаточно. Жирона - Хетафе 1:2. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Александр Бураков Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" уступила "Хетафе" в домашнем поединке 24-го тура чемпионата Испании.

Открыл счет в первом тайме Кристантус Уче, на 54-й минуте Янхель Эррера его сравнял, но последнее слово осталось за гостями. Решающий гол забил Борха Майораль.

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков провел на поле 94 минуты и отличился результативной передачей.

Читайте такжеМожет быть серьезная травма. Операторы показали, как Цыганков покидал поле

24-й тур Примеры.

Жирона. "Эстадио Мунисиполь де Монтиливи"

"Жирона" - "Хетафе" 1:2

Голы: Эррера, 54 – Уче, 4, Майораль, 62

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