Осасуна – Реал. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

"Реал" в матче 24-го тура Ла Лиги поедет в гости к "Осасуне", которая находится недалеко от еврокубковой зоны. "Сливочные" до сих пор возглавляют турнирную таблицу, но после двух осечек их преимущество над "Атлетико" и "Барселоной" составляет всего 1 и 2 очка соответственно.

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Поединок двадцать четвертого тура Ла Лиги сезона 2024/2025 "Осасуна" - "Реал" состоится в субботу, 15 февраля 2025, в 17:15 Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.

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