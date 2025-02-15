  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Всё решило письмо. Перспективный нападающий Барселоны был близок к переходу в другой каталонский клуб
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Всё решило письмо. Перспективный нападающий Барселоны был близок к переходу в другой каталонский клуб

Испания

Даже была договорённость

Всё решило письмо. Перспективный нападающий Барселоны был близок к переходу в другой каталонский клуб

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Перспективный нападающий "Барселоны" был близок к переходу в другой каталонский клуб.

В 2015-м году нападающий Ламин Ямаль был близок к переходу в "Эспаньол". Координатор пребенджаминов "Барселоны" Оскар Эрнандес вспомнил, как отправил письмо бывшему координатору футбола 7 на 7. В нём он просил отправить Ямаля на просмотр в испанский гранд.

"Мы поняли, что нам нужно торопиться, когда La Torreta достигла соглашения о сотрудничестве с "Эспаньолом". Нам нужно было ускорить этот вопрос", — вспомнил Оскар Эрнандес.

Ямаль тогда удивил персонал "Барселоны".

"Что касается исторического первого просмотра Ламина Ямала в "Барселоне": он приехал на просмотр на поле № 7 стадиона "Сьюдад Депортива", а я пошел посмотреть его последний матч. Уже через пять минут было видно, что он игрок, который должен подписать контракт с "Барселоной"", - сказал Оскар.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

В этом сезоне Ламин Ямаль сыграл за "Барселону" в 31-м матче во всех турнирах. Он отметился 11-ю голами и 15-ю голевыми передачами.

Читайте такжеДиректор Барселоны прокомментировал будущее Ямаля в команде
По теме
yellow-arrow
Осасуна – Реал. Cмотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
yellow-arrow
Осасуна – Реал. Анонс и прогноз матча Примеры на 15.02.2025
yellow-arrow
Усилий Цыганкова оказалось недостаточно. Жирона - Хетафе 1:2. Видео голов и обзор матча
Барселона Ламин Ямаль
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Marca
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
4
35 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости