Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы

Перед матчем у обеих команд были определенные кадровые проблемы. У "Реала" не могли играть травмированные Милитан, Карвахаль, Алаба, Рюдигер и Васкес. У "Осасуны" ситуация намного лучше, из-за дисквалификации не играл только Бойомо.

На первых минутах мяч попал в руку одному из защитников "Осасуны", однако арбитр показал продолжать игру. Через мгновение Мбаппе вошел в штрафную, на углу штрафной обыграл защитников и подал на дальнюю стойку, где Винисиус метров с 4 пробил головой мимо ворот.

Нестареющий Модрич вывел Мбаппе на ударную позицию в штрафной, но выстрел Килиана ногой парировал Эррера. Через несколько минут француз все же достиг своего. Вальверде прошел по флангу, прострелил в штрафную, где Мбаппе в борьбе с защитником пробил мимо Эрреры. 0:1. Давление на первых минутах от мадридцев завершилось закономерно.

На 28-й минуте феноменальный сейв совершил Куртуа. Аймар Орос получил в штрафной мяч и низом отправил его в правый угол, но Тико в прыжке парировал удар.



Реал ответил моментом Винисиуса, который откликнулся на прострел Мбаппе и сильно пробил по центру ворот, но Серхио Эррера справился с этим ударом. Впоследствии Хорхе Эррандо замкнул головой подачу со штрафного, однако точно пробить головой ему не удалось, ведь мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 39-й минуте арбитр неожиданно удалил Беллингема. Повтор показал, что англичанин что-то сказал Хосе Мунуэри, после чего досрочно отправился отдыхать. В большинстве у Будимира был шанс сравнять счет, но защитники помешали ему точно пробить.

На старте второго тайма "Реал" пытался быстро забить второй гол. Винисиус рвался к воротам, но ценой фола его остановил Арес. Вальверде опасно пробивал со штрафного, но мяч пролетел мимо правой штанги.

Через несколько минут хозяева сравняли счет. Монкайола пробил метров с 12, Куртуа парировал, а добивание Будимира прошло мимо ворот. Уже после удара в хорвата врезался Камавинга и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти и показал желтую карточку французу. Все это явилось следствием провала в центре защиты мадридцев. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. 1:1.

Тренер "Осасуны" от греха подальше быстро снял с игры обоих латералей, которые на старте второго тайма получили желтые карточки. У большинства "Осасуна" больше владела мячом, но мадридцы опасно контратаковали. Особенно выделялись Винисиус и Мбаппе, а также Родриго, заменивший Диаса.

Мбаппе получил мяч в штрафной, но в последний момент защитник выбил круглого из-под ног француза. Винисиус накрутил защитников в штрафной и пробивал в дальний угол, но его удар головой блокировал один из защитников.

У хозяев момент имел Рубен Гарсия, замкнувший головой навесную передачу, но Куртуа был на месте. Ответная атака чуть не стала голевой. Лука Модрич запирал прострельную передачу, но мяч просвистел мимо правой стойки. Последний реальный момент забить потерял получивший разрезную передачу Мбаппе, однако Эррера уверенно парировал удар.

"Сливочные" доминировали в первые 25 минут матча, но сумели забить только один раз. В дальнейшем их давление ослабло, а удаление Беллингема на ровном месте стоило победы королевскому клубу. "Реал" в третий раз теряет очки и рискует не просто потерять лидерство, но и опуститься на 3 позицию в случае побед конкурентов. "Осасуна" же уверенно чувствует себя на 6-й позиции.

24-й тур Примеры

Памплона. "Эстадио Эль Садар"

"Осасуна" - "Реал" 1:1

Голы: Будимир, 58 (пен.) - Мбаппе, 15

"Осасуна": Эррера – Крус (Бретонес, 60), Катена, Эррандо, Аресо (Пенья, 60) – Орос, Торро, Монкайола (Муньос, 79) – Сарагоса (Гомес, 79), Будимир (Рауль Гарсия, 86), Рубен Гарсия.

"Реал": Куртуа – Вальверде, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Б. Диас (Родриго, 69).

Предупреждения: Аресо, 49, Крус, 52, Орос, 73 – Камавинга, 57.



Удаление: Беллингем, 39.