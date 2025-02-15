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Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы

Испания
Обновлено

"Осасуна" и "Реал" поделили очки в матче 24-го тура Примеры

Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Перед матчем у обеих команд были определенные кадровые проблемы. У "Реала" не могли играть травмированные Милитан, Карвахаль, Алаба, Рюдигер и Васкес. У "Осасуны" ситуация намного лучше, из-за дисквалификации не играл только Бойомо.

На первых минутах мяч попал в руку одному из защитников "Осасуны", однако арбитр показал продолжать игру. Через мгновение Мбаппе вошел в штрафную, на углу штрафной обыграл защитников и подал на дальнюю стойку, где Винисиус метров с 4 пробил головой мимо ворот.

Нестареющий Модрич вывел Мбаппе на ударную позицию в штрафной, но выстрел Килиана ногой парировал Эррера. Через несколько минут француз все же достиг своего. Вальверде прошел по флангу, прострелил в штрафную, где Мбаппе в борьбе с защитником пробил мимо Эрреры. 0:1. Давление на первых минутах от мадридцев завершилось закономерно.

На 28-й минуте феноменальный сейв совершил Куртуа. Аймар Орос получил в штрафной мяч и низом отправил его в правый угол, но Тико в прыжке парировал удар.

Реал ответил моментом Винисиуса, который откликнулся на прострел Мбаппе и сильно пробил по центру ворот, но Серхио Эррера справился с этим ударом. Впоследствии Хорхе Эррандо замкнул головой подачу со штрафного, однако точно пробить головой ему не удалось, ведь мяч пролетел высоко над перекладиной.

На 39-й минуте арбитр неожиданно удалил Беллингема. Повтор показал, что англичанин что-то сказал Хосе Мунуэри, после чего досрочно отправился отдыхать. В большинстве у Будимира был шанс сравнять счет, но защитники помешали ему точно пробить.

На старте второго тайма "Реал" пытался быстро забить второй гол. Винисиус рвался к воротам, но ценой фола его остановил Арес. Вальверде опасно пробивал со штрафного, но мяч пролетел мимо правой штанги.

Через несколько минут хозяева сравняли счет. Монкайола пробил метров с 12, Куртуа парировал, а добивание Будимира прошло мимо ворот. Уже после удара в хорвата врезался Камавинга и после просмотра ВАР арбитр назначил пенальти и показал желтую карточку французу. Все это явилось следствием провала в центре защиты мадридцев. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. 1:1.

Примера. Осасуна – Реал 1:1. Бессмысленное удаление Беллингема стоило мадридцам победы - изображение 1

Тренер "Осасуны" от греха подальше быстро снял с игры обоих латералей, которые на старте второго тайма получили желтые карточки. У большинства "Осасуна" больше владела мячом, но мадридцы опасно контратаковали. Особенно выделялись Винисиус и Мбаппе, а также Родриго, заменивший Диаса.

Мбаппе получил мяч в штрафной, но в последний момент защитник выбил круглого из-под ног француза. Винисиус накрутил защитников в штрафной и пробивал в дальний угол, но его удар головой блокировал один из защитников.

У хозяев момент имел Рубен Гарсия, замкнувший головой навесную передачу, но Куртуа был на месте. Ответная атака чуть не стала голевой. Лука Модрич запирал прострельную передачу, но мяч просвистел мимо правой стойки. Последний реальный момент забить потерял получивший разрезную передачу Мбаппе, однако Эррера уверенно парировал удар.

"Сливочные" доминировали в первые 25 минут матча, но сумели забить только один раз. В дальнейшем их давление ослабло, а удаление Беллингема на ровном месте стоило победы королевскому клубу. "Реал" в третий раз теряет очки и рискует не просто потерять лидерство, но и опуститься на 3 позицию в случае побед конкурентов. "Осасуна" же уверенно чувствует себя на 6-й позиции.

24-й тур Примеры
Памплона. "Эстадио Эль Садар"
"Осасуна" - "Реал" 1:1
Голы: Будимир, 58 (пен.) - Мбаппе, 15

"Осасуна": Эррера – Крус (Бретонес, 60), Катена, Эррандо, Аресо (Пенья, 60) – Орос, Торро, Монкайола (Муньос, 79) – Сарагоса (Гомес, 79), Будимир (Рауль Гарсия, 86), Рубен Гарсия.

"Реал": Куртуа – Вальверде, Чуамэни, Асенсио, Фран Гарсия – Камавинга, Модрич, Беллингем – Винисиус, Мбаппе, Б. Диас (Родриго, 69).

Предупреждения: Аресо, 49, Крус, 52, Орос, 73 – Камавинга, 57.

Удаление: Беллингем, 39.

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Комментарии
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2025 в 19:52
В анонса матча я также пожелал, чтобы позорный реал, который барахтался в дерьме и затем, временно оказался во главе таблицы, чтобы уверенно вернулся в свое дерьмо. Вобщем-то, так и выходит... Меня даже поддержал некий анестезио...
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Комментарии 8
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2025 в 19:52
В анонса матча я также пожелал, чтобы позорный реал, который барахтался в дерьме и затем, временно оказался во главе таблицы, чтобы уверенно вернулся в свое дерьмо. Вобщем-то, так и выходит... Меня даже поддержал некий анестезио...
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2025 в 19:48
у катлет в начале матча с сельтой удаление))))
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
15.02.2025 в 19:48
Поздравления всем, кто за честный футбол! Если бросить взгляд немного назад, то этот счет матча, эта потеря очков реала - это следствие того, что в матче ЛЧ против Аталанты Щесны пропустил второй гол между ног. Легкий гол. Таким образом реал был отправлен на МС. После жребия я так и сказал - не важно, кто выиграет, главное, что для реала это сложный соперник, а значит, матчи будут энергозатратными и в эмоцианальном и физическом плане. И выброс эмоций в матче с МС позволит реалу потерять очки в ближайшем матче чемпионата. Так и вышло. Ну и, конечно, василий алибабаевич...., тьфу ты, беллингем, помог реалу потерять очки. Да и в целом, больше тайма играть в меньшинстве, это очень "хорошо" для реала перед ответным матчем с МС. Тоже будет энергозатратный матч. Что касается джуда и его не закрывающегося матюгальника в разговоре с арбитрами, даже не сомневайтесь, он послал арбитра на йух... Он это делает регулярно на протяжении всего чемпионата. Об этом часто пишут исп СМИ. До недавнего времени арбитры боялись переса, предъявлять ему карточки. Сейчас же, когда перес вкрай оборзел и наехал на арбитров, ему летит ответка в виде честного судейства!!! Я в анонсе пожелал минимальное поражение реалу, а мой Друг - Барселиниус пожелал ничью. Он оказался прав. Но и я доволен. Мой месседж был как в той поговорке - "Желай невозможное, получишь желаемое"...Не могу сказать, что выигрыш Осасуны был из категории невозможного, но, конечно, класс команд разный.
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Matachorros (Chicago)
15.02.2025 в 19:37
Джуд никак не выйдет на тот уровень игры, которую может выдавать. Откровенно не первый матч когда он на взводе, просто накипело и в абсолютно безобидной ситуации, вспылил без тормозов.Анчелотти пора опробовать англичанина на другой позиции. А не менять местами вини и мбапе
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.02.2025 в 19:26
видать, сказали судить реал, как всех остальных
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Spokoyno (Київ)
15.02.2025 в 19:24
ШО ТО БУЛО Що примусило Беллінгема так нервувати? Атмосфера в клубі - битва двох за хто головне цобе в КК і кому першому потрібно кланятися чи суддівство, як всіх! А результат... друга гра на виїзді тим більш після битви з МС.
sticker
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AndroNik (Миколаїв)
15.02.2025 в 19:16
І все ж цікаво, що сказав англієць? Мабуть, брудно вилаявся на адресу мами арбітра.
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Перевзутий
15.02.2025 в 19:14
Норм.
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