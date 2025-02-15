Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что арбитр встречи с "Осасуной" (1:1) Хосе Луис Мунуэре Монтеро показал красную карточку полузащитнику "сливочных" Джуду Беллингему из-за неправильной интерпретации слов англичанина на родном языке.

"Я бы хотел поговорить с арбитром, а не с Беллингемом. Красная карточка появилась из-за нервозности судьи. Беллингем не сделал ничего, чтобы быть удаленным, а судья ошибся с переводом.

Думаю, что рефери не понял английский Джуда. Он сказал: "отъебись", а не иди н*х*й". Это совсем другое.

Я не буду больше говорить об арбитре, потому что хочу быть на скамейке запасных на следующей неделе", - цитирует итальянца Marca.