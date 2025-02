Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что арбитр встречи с "Осасуной" (1:1) Хосе Луис Мунуэре Монтеро показал красную карточку полузащитнику "сливочных" Джуду Беллингему из-за неправильной интерпретации слов англичанина на родном языке.

Также после окончания матча стало известно, что Монтеро во время игры сказал Луке Модричу: "Беллингем сказал мне: Пошел н*х*й".

???? Munuera Montero: "He said 'f*ck you' to me."



Luka Modrić: "No! No! He didn't say anything! He didn't say anything."@MovistarFutbol pic.twitter.com/iFZuN3BGoZ