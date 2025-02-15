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Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной
Спорное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что арбитр встречи с "Осасуной" (1:1) Хосе Луис Мунуэре Монтеро показал красную карточку полузащитнику "сливочных" Джуду Беллингему из-за неправильной интерпретации слов англичанина на родном языке.
"Я бы хотел поговорить с арбитром, а не с Беллингемом. Красная карточка появилась из-за нервозности судьи. Беллингем не сделал ничего, чтобы быть удаленным, а судья ошибся с переводом.
Думаю, что рефери не понял английский Джуда. Он сказал: "отъебись", а не иди н*х*й". Это совсем другое.
Я не буду больше говорить об арбитре, потому что хочу быть на скамейке запасных на следующей неделе", - цитирует итальянца Marca.
Также после окончания матча стало известно, что Монтеро во время игры сказал Луке Модричу: "Беллингем сказал мне: Пошел н*х*й".
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???? Munuera Montero: "He said 'f*ck you' to me."— Madrid Xtra (@MadridXtra) February 15, 2025
Luka Modrić: "No! No! He didn't say anything! He didn't say anything."@MovistarFutbol pic.twitter.com/iFZuN3BGoZ
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