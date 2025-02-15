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Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной

Испания
Обновлено

Спорное решение

Трудности перевода. Известно, из-за каких слов Беллингем был удален в матче с Осасуной

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти считает, что арбитр встречи с "Осасуной" (1:1) Хосе Луис Мунуэре Монтеро показал красную карточку полузащитнику "сливочных" Джуду Беллингему из-за неправильной интерпретации слов англичанина на родном языке.

"Я бы хотел поговорить с арбитром, а не с Беллингемом. Красная карточка появилась из-за нервозности судьи. Беллингем не сделал ничего, чтобы быть удаленным, а судья ошибся с переводом.

Думаю, что рефери не понял английский Джуда. Он сказал: "отъебись", а не иди н*х*й". Это совсем другое.

Я не буду больше говорить об арбитре, потому что хочу быть на скамейке запасных на следующей неделе", - цитирует итальянца Marca.

Также после окончания матча стало известно, что Монтеро во время игры сказал Луке Модричу: "Беллингем сказал мне: Пошел н*х*й".

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Источник:
Marca
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Bаrcelinius
15.02.2025 в 21:31
Он сказал: "отъе@ись", а не иди н*х*й". Это совсем другое. Совсем другое... ну Карла и чудит
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Комментарии 1
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Bаrcelinius
15.02.2025 в 21:31
Он сказал: "отъе@ись", а не иди н*х*й". Это совсем другое. Совсем другое... ну Карла и чудит
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