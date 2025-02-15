Примера. Перестрелка в Леганесе, ничья Атлетико и Сельты

На "Эстадио Мунисиполь Бутарке" "Леганес" принимал "Алавес" и в этом матче зрители неожиданно увидели ливень голов.

На 2 гола с пенальти Рабы гости в первом тайме ответили точным ударом Кике Гарсии. На старте второго тайма свое пенальти в составе "Алавес" реализовал Жордан, а через 20 минут он вывел гостей вперед. Точку в матче поставил Эль Хаддади в конце встречи, сравнив счет в матче.

"Леганес" с 24 очками идет 15-м в турнирной таблице Примеры, "Алавес" с 22 зачетными баллами остался на 18-й строчке.

Примера. 24-й тур

Легонес - Алавес 3:3

Голы: Раба, 10 (пен.), 37 (пен.), Эль Хаддади, 88 – К. Гарсия, 25, Жордан, 50 (пен.), 68.

Леганес: Дмитриевич – Альтимира, Гонсалес, Настасич, Каррера (Чикко, 85) – Сиссе (Дюк, 72), Тапиа (Эль Хаддади, 85) – Раба, Брашанац (Родригес, 72), Крус (де ла Фуэнте, 72) Гарсия.

Алавес: Сивера – Теналья, Абкар, Диарра, Санчес (Моуриньо, 46) – Бланко, Гевара (Жордан, 46) – Висенте, Гуриди (Мартинес, 46), Аленья (Пика, 87) – К.А. Гарсия (Бенавидес, 76)

Предупреждения: Брашанац, 57, Раба, 65, Крус, 67, Дюк, 83 – Диарра, 9, Санчес, 18, Сивера, 36, Моуриньо, 59, Абкар, 90+10.

Удаление: Эль Хаддади, 90+6.

"Атлетико" не сумел воспользоваться осечкой "Реала" и обойти соседей по Мадриду в турнирной таблице. Хозяева уже на 5-й минуте остались в меньшинстве из-за удаления Барриоса.

"Сельта" владела преимуществом в течение всего матча и конвертировала его в гол в пенальте, реализованном Аспасом. Яго таким образом отметил возвращение на поле после травмы.

В конце встречи мадридцы сумели сравнять счет усилиями Серлота. "Атлетико" остался на 2-й позиции с 50 очками и отстает от "Реала" на одно очко, но завтра "Барселона" будет иметь шанс обойти мадридские коллективы и возглавить таблицу. "Сельта" поднялась на 12-ю позицию и имеет в активе 29 зачетных баллов.



Примера. 24-й тур

Атлетико – Сельта 1:1

Голы: Серлот, 82 – Аспас, 67 (пен)



Атлетико: Облак – Льоренте, Хименес, Ле Норман, Галан (Мандава, 59) – Симеоне (Серлот, 79), Де Пауль (Галлагер, 78), Барриос, Лино (Коке, 10) – Гризманн (Корреа, 78), Альварес.



Сельта: Гвайта – Старфельт, Домингес (Мингеса, 37), Алонсо – Родригес (Лосада, 46), Бельтран (Иглесиас, 46), Сотело, Каррейра – Лопес (Аспас, 62), Сведберг (Мориба, 72) – Дуран.



Предупреждения: Пауль, 65, Норман, 67, Хименес, 67 – Домингес, 31, Дуран, 47, Алонсо, 72, Лосада, 80, Иглесиас, 90+3.